Inpec investiga nueva modalidad criminal para ingresar celulares y drogas con drones a las cárceles

Cárcel La Picota de Bogotá. (Colprensa - John Paz). / John Paz

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) investiga una nueva modalidad criminal para ingresar drogas y celulares a las cárceles mediante sobrevuelos de drones, identificados en los últimos tres meses.

Las alertas se han activado en la cárcel La Picota, en Bogotá, así como en los penales de Cúcuta y Jamundí.

Fuentes consultadas por La W explicaron que, más allá de las mercancías o armas que puedan ingresar, preocupa que estos artefactos sean utilizados para cometer ataques terroristas mediante el lanzamiento de explosivos. Esto, según advierten, podría herir a los reclusos o incluso facilitar intentos de fuga.

Un funcionario del Inpec, que habló bajo reserva, señaló que se han realizado valoraciones sobre cómo enfrentar esta problemática y se concluyó que la medida más efectiva sería la compra de sistemas antidrones, capaces de inhibir estos aparatos de manera remota.

Sin embargo, los altos costos en el mercado, que oscilan en alrededor de 4.000 millones de pesos, se han convertido en un obstáculo mientras se define qué cárceles deberían priorizarse.

Escuche W Radio en vivo: