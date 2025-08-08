Juez ya notificó al Inpec sobre la boleta de encarcelamiento de Álvaro Uribe Vélez

El juez Tercero Penal de Rionegro, Antioquia, le notificó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que ya fue remitida la boleta de encarcelamiento del expresidente Álvaro Uribe Vélez a la cárcel del municipio de Sonsón.

En el oficio judicial se advierte que el expresidente ya suscribió el acta de compromiso que le permite acceder a la prisión domiciliaria en su residencia en Rionegro.

El pasado miércoles 6 de agosto, el expresidente informó que ya realizó todos los trámites para cumplir la condena de 12 años que le impuso la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia.

“Esta tarde comparecí al juzgado de Rionegro. Me había citado para el próximo lunes para formalizar mi encarcelamiento domiciliario, que estoy cumpliendo desde el pasado viernes”, dijo en el video publicado en su cuenta de Twitter.

También se conoció la boleta de encarcelamiento que establece que el expresidente estará en casa por cárcel.

“Por medio del presente y en cumplimiento de lo dispuesto en la comisión 002 remitida por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá D. C., me permito comunicarle que este despacho judicial, el día de hoy, remitió con destino al ESTABLECIMIENTO CARCELARIO INPEC DE SONSÓN, ANTIOQUIA, la boleta de encarcelamiento suscrita por el titular de este despacho en contra del señor Álvaro Uribe Vélez, quien fue sentenciado por el juzgado comitente como determinador penalmente responsable del delito de soborno en actuación penal en concurso homogéneo y en concurso heterogéneo con fraude procesal en concurso homogéneo, imponiéndosele como pena principal doce (12) años de prisión, bajo el sustituto de prisión domiciliaria”, se lee en el documento.

