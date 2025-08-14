Actualidad

Capturaron a guardianes del Inpec que habrían abusado de una reclusa en la cárcel de El Pedregal

Se trata de Andrea Valdez quien, al parecer, fue violentada sexualmente mientras permanecía recluida en el centro carcelario.

Uniformado del INPEC (Colprensa)

W Radio conoció en primicia que, en las últimas horas, fueron capturados los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Diego Stiven Castaño Sánchez y Cristian Camilo Alvarado Torres, quienes, al parecer, abusaron sexualmente de la reclusa Andrea Valdez mientras cumplía una condena en la cárcel de El Pedregal, en Medellín.

Fuentes judiciales confirmaron que las capturas se cumplieron en las cárceles de Puerto Triunfo (Antioquia) y en La Dorada (Caldas), por agentes de la Dijín de la Policía Nacional.

