Inpec controló intento de motín en la cárcel ‘El Bosque’ de Barranquilla

Barranquilla

Desde el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- Inpec confirmaron que fue controlado el intento de motín registrado la mañana de este viernes 8 de agosto al interior de la cárcel ‘El Bosque’ de Barranquilla.

Según la información que se conoció, un grupo de privados de la libertad le prendieron fuego a varios colchones, generando una conflagración en el penal.

La situación fue atendida por al menos cuatro maquinas del Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

De acuerdo con el Inpec, el hecho se generó en medio de un intento de los reclusos de evitar un procedimiento de registro y control rutinario del instituto.

En ese momento, unidades del Comando de Reacción Inmediata- CRI lograron tomar el control de la situación, aplicando el protocolo correspondiente.

En el lugar también hicieron presencia agentes de la Policía perimetral para verificar el episodio que fue rápidamente superado.