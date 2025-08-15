Capturan a presunto coordinador de extorsiones y homicidios en Casanare. Imagen de referencia. Foto: Getty Images. / boonchai wedmakawand

En el casco urbano de Trinidad fueron capturados, dos individuos presuntamente vinculados al grupo delincuencial autodenominado Renacer ERPAC.

Entre los detenidos se encuentra alias ‘Polaco’, capturado por orden judicial, señalado como presunto coordinador de la red de sicarios de esta estructura y requerido por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines extorsivos, terrorismo y porte ilegal de armas. Igualmente, alias ‘Carlos’ fue capturado en flagrancia por porte y tráfico de armas de fuego.

Durante la operación se incautó un revólver, 33 cartuchos y dos teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes para adelantar el proceso de judicialización.

