Dan luz verde para que el Caribe se convierta en Entidad Territorial

La Comisión de Ordenamiento Territorial (COT) dio luz verde a la propuesta de la Región Caribe para avanzar con el proyecto de ley que autoriza la transformación de la RAP en una Región Entidad Territorial.

La viabilidad de la iniciativa se generó después del encuentro entre autoridades nacionales y regionales, en las que se encontraba el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, en su calidad de presidente de la RAP Caribe, el gerente de la entidad, Jesús Pérez, y el secretario jurídico de la Gobernación del Atlántico, Rachid Nader.

Según se conoció, tras la aprobación se continuará con la presentación del proyecto de ley ante el Congreso de la República, que permitirá que el Caribe se convierta en la primera zona del país en transformarse de una figura administrativa y de planificación a una Región Autónoma como Entidad Territorial.

Dicho proyecto le otorgará funciones, poderes y recursos para decidir y administrar sus propios proyectos estratégicos, “vinculando la acción estatal al desarrollo de la región”.

El mismo tendrá que ser ratificado mediante un refrendo que se realizaría en concordancia con las elecciones parlamentarias del 8 de marzo de 2026.

Desde la Secretaría Jurídica de la Gobernación del Atlántico, manifestaron que, con la decisión se dio en cumplimiento del mandato que establece el artículo noveno de la Ley 1962 de 2019, que exige como requisito sine qua non el concepto favorable de la Comisión de Ordenamiento Territorial para que la Región Caribe pueda convertirse en entidad territorial.