Capturado ciudadano alemán que tenía circular roja de la Interpol en Piedecuesta, Santander
Recientemente el hombre se había escapado de un hospital psiquiátrico en su país.
Bucaramanga
El general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, confirmó que fue capturado en Piedecuesta, Santander un ciudadano alemán identificado como Georg Riess, quien es señalado de herir a 47 personas en una escuela el 17 de septiembre de 2009 en su país.
“Este individuo fue acusado de perpetrar un ataque armado contra el Carolinum-Gymnasium en Ansbach (Baviera), utilizando bombas molotov, un hacha, cuchillos, martillos y otros elementos contundentes, que dejó al menos 47 personas heridas, 12 de ellas de gravedad, entre las cuales se encontraban menores de edad”, señaló el general Triana.
Este hombre había sido condenado a nueve años en el 2010 e internado de manera indefinida en un hospital psiquiátrico al ser diagnosticado con un trastorno mental grave, sin embargo, en agosto se escapó del centro médico, huyendo a Brasil inicialmente y llegando después a Bucaramanga.
Finalmente, la Policía Nacional a través de la Oficina Central Nacional de la Interpol y en coordinación con la BKA de Alemania hicieron efectiva una notificación roja en contra de este ciudadano en territorio santandereano.