No se responderá matando civiles: presidente Petro tras secuestro de 45 militares en el Cauca

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al secuestro de por los menos 45 militares en zona rural de El Tambo, Cauca, por parte de la comunidad de la zona.

En su mensaje, el presidente rechazó el secuestro ocurrido en medio de las operaciones que adelantaba el Ejército Nacional en el sur del país. Además, advirtió que el hecho de que “los narcos armados utilicen más a la población civil como escudos para sus negocios” significa que “se están debilitando”.

También aseguró que: “Bombas y (acoso) civil contra militares no serán respondidos matando civiles, sino liberando (a) los pueblos de las mafias”.

El presidente Petro también reiteró la directriz dada a las tropas del país: “Liberar el territorio nacional de las mafias es la orden del presidente”. También afirmó que el campesinado del Micay, en el Cauca, “sabe que es hora de empezar la sustitución de cultivos de manera pacífica”.

En un mensaje anterior, el mandatario había escrito lo siguiente: “Es la oportunidad. Dejen a los soldados libres, pueden ser sus hijos. Los hijos de Colombia deben abrazarse y sobrevivir a sus padres. La comisión de diálogo esta lista y es palabra del presidente”.

De acuerdo con información preliminar, dentro del grupo de uniformados secuestrados por la comunidad hay oficiales, suboficiales y soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 4. Además, se conoció que esta población es instrumentalizada por la estructura Carlos Patiño de las disidencias Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.

