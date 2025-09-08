“Déjenlos libres, pueden ser sus hijos”: Petro tras secuestro de más de 40 militares en Cauca

Luego del secuestro de 45 militares del Ejército Nacional por parte de comunidades que impidieron la realización de operaciones en zona rural del municipio de El Tambo, el presidente Petro envió un mensaje a través de su cuenta en la red social X.

El mandatario dijo que el campesinado del Micay, en el Cauca, “sabe que es hora de empezar la sustitución de cultivos de manera pacífica”.

Por eso, fue enfático en decir: “Es la oportunidad. Dejen los soldados libres, pueden ser sus hijos. Los hijos de Colombia deben abrazarse y sobrevivir a sus padres. La comisión de diálogo está lista, y es palabra del presidente”.

De acuerdo con información preliminar, dentro del grupo de uniformados hay oficiales, suboficiales y soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 4, que fueron abordados por la comunidad, instrumentalizada por la estructura Carlos Patiño de las disidencias Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.