Petro ordenó retiro de FFMM del general Hernando Garzón por “indicios de asociación” con narcotráfico

En la noche de este miércoles 10 de septiembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, reveló que ordenó el retiro de las FF.MM. del general Hernando Garzón Rey “por los fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca”.

Aunque no dio más detalles, el mandatario confirmó la noticia a través de la red social X.

Garzón se desempeñaba como inspector general de las Fuerzas Militares, cargo importante dentro de la estructura de las tres fuerzas: Ejército, Armada y Fuerza Aeroespacial.