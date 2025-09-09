Empresarios piden un recorte en el presupuesto para 2026 de $45 billones

La Federación Nacional de Departamentos propuso incluir un artículo en el Presupuesto General del 2021 para acceder y solicitar adicionales reursos adicionales. / Colprensa - Juan Páez ( Colprensa )

En el marco de la discusión del Presupuesto General de la Nación para el próximo año, la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) pidió cuidar la sostenibilidad fiscal y macroeconómica del país, por lo que hizo un llamado al Gobierno y al Congreso de la República, para reducir el monto del presupuesto que hoy está por 556,9 billones de pesos.

Lea aquí: Este 10 de septiembre se conocería el monto definitivo del presupuesto para el 2026

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, dijo que aprobar un presupuesto desfinanciado, puede poner en riesgo las finanzas del país: “El Congreso tiene una responsabilidad histórica en este momento de aprobar un monto que sea acorde con los ingresos que la economía es capaz de generar. Este es un llamado urgente y perentorio al legislativo para encontrar el presupuesto que Colombia puede en forma realista, pagar”.

Por otra parte el líder gremial aseguró que el país, debe buscar alternativas para recortar el gasto y advirtió que el presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda es “un monto insostenible que va en contravía de la austeridad fiscal que se ha pedido permanentemente”, por lo que pidió un recorte en el mismo de 45 billones de pesos.