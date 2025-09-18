Colfecar: “La paz total del Gobierno ha fortalecido a los grupos armados”

Desde Colfecar, uno de los gremios más importantes de las empresas del transporte de carga, se manifestó que a pesar de las buenas intenciones del Gobierno con su proceso de la paz total, se ha terminado fortaleciendo a los grupos al margen de la ley los cuales han tomado un mayor control sobre el territorio nacional.

Durante el congreso del gremio, el cual se está desarrollando en Cartagena, la presidenta de Colfecar, Nidia Hernández afirmó que “seguramente el Gobierno tuvo la mejor buena fe en querer mostrar un tema de diálogo con los grupos armados y de declarar, digamos, ceses bilaterales, pero el tema es que nosotros lo hemos venido viendo, eso lo que ha hecho es fortalecer más a los grupos armados, que toman mayor control del territorio”.

Según lo expuesto por los empresarios del transporte de carga, la situación de orden público es tan compleja, que en algunas zonas del país ya no hay acceso a la Policía y Ejército, lo que impide que los transportadores de carga tengan respuesta a sus pedidos de ayuda.

Según la presidenta Hernández, el panorama expuesto anteriormente, se dio a conocer al Ministerio de Defensa en diferentes ocasiones a través de mesas de trabajo, desde donde se asegura que se han hecho algunos cambios y se han adoptado medidas, sin embargo, se dejó claro que el programa de seguridad de carreteras del Gobierno necesita aún un empujón por parte del Ministerio de Hacienda para que los recursos requeridos por parte de las autoridades terminen llegando y permitiendo que tanto la Policía como el Ejército tengan las herramientas necesarias para cumplir con su labor de brindar seguridad en las vías del país.

Finalmente, Colfecar aseguró que al programa de seguridad de carreteras, en la actualidad, están llegando unos 50 mil millones, cuando la cifra que se requiere supera los 175 mil millones de pesos.