Las denuncias de estrategas políticos contra Germán Trejo: “Petro tiene al lado a un estafador”

Germán Trejo, estratega político de origen mexicano, que ha dirigido cientos de campañas políticas, llegó al Gobierno Petro con el propósito de se iba a dirigir las alocuciones y las transmisiones de los consejos de ministros.

Trejo dio a conocer una estrategia de comunicación que incluye a todas las entidades públicas y una proyección a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

Sin embargo, W Radio dio a conocer denuncias de dirigentes políticos en contra de Trejo, a quien tildan de “estafador”.

María Corina Roldán, estratega venezolana, aseguró en La W que trabajó junto a Trejo en 3 campañas (Ecuador, Colombia y Chile). Para ese momento tenías buenas referencias de él.

No obstante, al momento de recibir el dinero de la campaña de Chile lo dividió: una parte la dejó guardada en Chile y el resto lo sacó supuestamente para su firma.

“Ese dinero que él sacó nunca se vio, yo era la cara del proyecto ante la gente con la que estábamos trabajando. Él vino a Chile dos días, recogió el dinero y nunca más volvió”, afirmó.

Según contó, ella renunció y ahí Trejo la extorsionó diciéndole que el proyecto había fracasado por su culpa y que traspasaría la deuda conmigo.

“Que esa deuda era con lo que iba a pagar las campañas”, contó.

