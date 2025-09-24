Petro dice que Tren de Aragua no es terrorista, sino delincuentes inflados para bloquear a Venezuela

El presidente de la República, Gustavo Petro, reiteró sus críticas, a la decisión de los Estados Unidos de atacar embarcaciones que, según el Gobierno Trump, transportan droga en el mar Caribe. Además, el mandatario aseguró que el Tren de Aragua no es una organización terrorista y que los verdaderos narcotraficantes viven en otros países.

“Narcotraficantes todos dicen. Cuando la mayoría de los narcotraficantes son rubios y de ojos azules y guardan sus enormes fortunas en los bancos más grandes del mundo y no viven en Bogotá, ni en Caracas ni en el Caribe ni en Gaza, sino que viven en Miami y son vecinos del presidente de los Estados Unidos y viven en Nueva York, París, Madrid y Dubai.”

Por eso añadió: “viven donde hay lujo, no donde hay pobreza, pero los misiles los tiran donde hay pobreza y no donde hay lujo. Mentira que el Tren de Aragua es terrorista, solo son delincuentes comunes en forma de banda agrandados por la estúpida idea de bloquear a Venezuela y quedarse con su petróleo pesado y ya venenoso”.

“Los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del Tren de Aragua, eran caribeños posiblemente colombianos y si fueron colombianos con el perdón de los que dominan Naciones Unidas, debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos, así se incluya al funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump que permitió el disparo de los misiles contra los jóvenes”.

Por último, el presidente Petro además explicó que los migrantes no son delincuentes. “No tienen que llevarlos a campos de concentración y expulsarlos encadenados, la migración no es, sino el producto del bloqueo a los países más pobres, el bloqueo económico es un genocidio”.