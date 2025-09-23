Forbes: Las 6 personas más ricas de Colombia 2025, fortuna de más US$1.800 MM; Una mujer en la lista

La reconocida revista Forbes publica año a año un listado de las personas más ricas del mundo y, así mismo, los más adinerados de Colombia.

En 2025 no fue la excepción y se publicó el artículo en donde revelaron cuáles son las personas más ricas del país en 2025.

Lo curioso para esta edición es que hubo un empate en el primer lugar entre dos adinerados.

Ahora, cabe resaltar que la fortuna de estas seis personalidades colombianas suma en 2025 un total de 38.100 millones de dólares. Lo que Forbes explicó como un incremento de “US$3.400 millones frente a los US$34.700 millones que tenían en 2024″, es decir, un incremento del 9.8% frente al último año.

Estos son las seis personas más ricas de Colombia en 2025

Según la revista Forbes, esta es la lista:

1. Jaime Gilinski Bacal

Fortuna: US$10.700 millones

US$10.700 millones Edad: 67

67 Variación 2025 vs. 2024: 37,18%.

1. David Vélez

Fortuna: US$10.700 millones

US$10.700 millones Edad: 43

43 Variación 2025 vs. 2024: -6,96%

2. Luis Carlos Sarmiento Angulo

Fortuna: US$7.200 millones

US$7.200 millones Edad: 92

92 Ganancia 2025 vs. 2024: 13,89%

3. Beatrice Dávila de Santo Domingo

Fortuna: US$4.400 millones

US$4.400 millones Edad: 86

86 Ganancia 2025 vs. 2024: 18,92%

4. Alejandro Santo Domingo

Fortuna: US$3.300 millones

US$3.300 millones Edad: 48

48 Ganancia 2025 vs. 2024: 17,86%

5. Andrés Santo Domingo

Fortuna: US$1.800 millones

US$1.800 millones Edad: 46

46 Ganancia 2025 vs. 2024: 5,8%

Cabe destacar que dentro de estas seis personalidades solo hay una mujer, y se trata de Beatrice Dávila de Santo Domingo, la esposa del difunto empresario colombiano Julio Mario Santo Domingo.

¿Cómo consiguió Beatriz Dávila de Santo Domingo su fortuna?

Así como lo destaca el listado de Forbes 2025, gran parte de la riqueza acumulada por Beatriz Dávila de Santo Domingo se debe al negocio de las cervezas. Julio Mario Santo Domingo, de quien ella es viuda, era el principal accionista del Grupo Empresarial Bavaria, más reconocido por su subdivisión de cervecería que al año mueve más de 12 billones de pesos.

Durante varios años, Julio Mario Santo Domingo se posicionó como el hombre más rico de Colombia, siendo el dueño de uno de los conglomerados más grandes del país. Riqueza que compartió con su esposa hasta el final de sus días. Sin embargo, en sus últimos años de vida, fue remplazado por otros reconocidos empresarios anteriormente mencionados.

Actualmente, Beatriz Dávila de Santo Domingo debe gran parte de sus riquezas a su participación del holding empresarial Santo Domingo y sus inversiones en la cervecera más grande del mundo, la alemana Anheuser-Busch InBev. La multimillonaria también es reconocida por sus diversas actividades filantrópicas, las cuales han demostrado su compromiso con las causas sociales y ambientales.

