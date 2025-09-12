Fue capturado en Bogotá alias ‘Tovar’, miembro del Tren de Aragua y requerido por EE.UU.
El hombre es requerido por el delito de tráfico de drogas.
La Secretaría de Seguridad de Bogotá confirmó que hombres de la Policía Nacional, en coordinación con el FBI, ubicaron a alias ‘Tovar’, integrante del Tren de Aragua, requerido por la Corte Distrital Sur de Texas en Estados Unidos, por el delito de tráfico de drogas.
Según la información, “este hombre recibía órdenes de alias ‘Chuky’, mano derecha de Giovanni San Vicente, cabecilla de esta estructura en Colombia, coordinaba la logística de estupefacientes de la organización criminal desde Bogotá”.
De acuerdo con las autoridades, en lo corrido de 2025, la Policía Nacional ha capturado a 49 delincuentes del ‘Tren de Aragua’.