Ascienden a 35 millones de pesos los daños de TransMilenio causados por encapuchados

Bogotá

Este 11 de septiembre, de nuevo, se vivió una batalla campal en la Universidad Nacional en Bogotá, luego de que encapuchados salieran con explosivos y objetos contundentes a bloquear y dañar las rejas antievasión de TransMilenio sobre la troncal de la calle 26.

Tras los hechos, las autoridades evaluaron la magnitud de los daños que, según ellos, ascienden a 35 millones de pesos.

Según el reporte de la Universidad Nacional, una persona resultó lesionada mientras manipulaba material explosivo en el parqueadero del edificio 205 de Sociología, quien fue trasladada en ambulancia a un centro asistencial para su correspondiente atención médica.

“Estos hechos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes y esperamos que sean materia de investigación”, se lee en el comunicado de la institución.