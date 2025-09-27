Presidente Petro advirtió que la sede de la ONU no puede continuar en Nueva York

Por medio de varios mensajes a través de su cuenta en X (antes Twitter), el presidente Gustavo Petro se refirió a la decisión de los Estados Unidos de retirarle la visa.

Esta decisión se adoptó tras las manifestaciones llevadas a cabo en Times Square, Nueva York, donde el mandatario, con megáfono en mano, invitó a los soldados norteamericanos a desobedecer las órdenes de Donald Trump.

Separar a EEUU de Colombia es lo que necesitan las mafias.



En el marco de su regreso a Bogotá en horas de la madrugada de este sábado 27 de septiembre, el presidente escribió:

“Separar a Estados Unidos de Colombia es lo que necesitan las mafias. Lo que hace el Gobierno de Estados Unidos conmigo rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General”, expresó.

Además, recordó que hay total inmunidad para los presidentes que asisten a la Asamblea: “El que no se haya permitido la entrada a la Autoridad Palestina y el que se me quite la visa por pedirle a (los Ejércitos) de Estados Unidos y de Israel que no apoyen un genocidio, que es un crimen contra la humanidad toda, demuestran que el Gobierno de Estados Unidos ya no cumple con el derecho internacional”.

Ante este escenario, Petro advirtió que la sede de Naciones Unidas no puede continuar en Nueva York.

“No me importa. No necesito visa, sino esta, porque no solo soy ciudadano colombiano, sino ciudadano europeo y, en realidad, me considero una persona libre en el mundo. La humanidad debe ser libre en todo el mundo. Tenemos el derecho humano de vivir en el planeta”, agregó en otro mensaje.

En otro mensaje en X, Petro respondió a Sergio Fajardo, quien aseguró que el mandatario debería renunciar.

“Los que políticamente han apoyado el genocidio en Colombia y votan por los genocidas me atacan ahora y se ponen contentos con Trump. No me extraña, hubo colombianos que aplaudieron que nos quitaran Panamá, otros se inscribieron en las listas de voluntarios para ir a luchar por Panamá. El presidente de la época era un cobarde y solo aceptó dólares”, agregó.

