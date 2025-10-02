“Estaremos calificados mal para absolutamente todo”: Benedetti sobre desertificaciones de EE. UU.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se volvió a referir a las relaciones con Estados Unidos y a la reciente calificación negativa que se le otorgó a Colombia en la lucha contra la trata de personas.

En sus declaraciones, el ministro Benedetti advirtió que el país deberá acostumbrarse a este tipo de deducciones debido a la relación actual entre ambos homólogos.

“No compartimos para absolutamente nada la calificación baja y mala que nos dio Estados Unidos en la última semana. Tendremos que acostumbrarnos porque, debido a la relación con el presidente Gustavo Petro, estaremos calificados mal para absolutamente todo”, sostuvo.

Así mismo, dijo que están pendientes varias calificaciones, si bien resaltó que el Gobierno de Colombia seguirá defendiendo su gestión.

“He preguntado y todavía no tengo el número de cuántas calificaciones nos hacen falta. Nos hacen falta la de derechos humanos y nos dicen que hacen falta como otras seis o siete más”, resumió.

El ministro entregó las declaraciones en medio de la II Cumbre Internacional de Acción contra la Trata de Personas que se realiza en Cartagena, donde indicó que este año se han registrado 187 denuncias por ese delito, siendo Norte de Santander, Meta, Bolívar, Atlántico y Cauca los departamentos donde más se registran casos.

Así mismo, las cifras manejadas por el ministro dan cuenta de que este año se ha repatriado a 69 personas, la mayoría mujeres.

