Presidente Petro ordenó expulsión de delegación diplomática de Israel en Colombia

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), el presidente Gustavo Petro aseguró que “el Tratado de Libre Comercio con Israel se denuncia de inmediato”, por lo que “sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia”.

Esta orden se produjo tras conocerse sobre la posible detención de dos colombianas que hacen parte de la Global Sumud Flotilla, la cual viaja rumbo a Gaza. El mandatario advirtió que, de ser cierta esta información, sería “un nuevo crimen internacional de Benjamín Netanyahu”.

Por eso, el presidente Petro enfatizó en que la Cancillería debe hacer todas las demandas respectivas, “incluso (ante) la justicia israelí”.

“Invito a abogados internacionales que se pongan al servicio de Colombia, al lado de nuestros abogados”, pidió el mandatario.

Si es cierta está información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu.



Han sido detenidas en aguas internacionales dos ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina



Cancillería debe hacer todas las demandas respectivas, incluso… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 1, 2025

Batallón Guardia Presidencial ejercerá la seguridad de la Casa de Nariño

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro anunció que el Batallón Guardia Presidencial, de acuerdo con su función, ejercerá la seguridad de la Casa de Nariño.

“Estados Unidos decidió llevarse las armas que, según ellos, entregaron en comodato; de inmediato deben ser suplidas por la seguridad colombiana. Esas eran las llamadas ayudas, subordinar los pueblos”, denunció el presidente.

No obstante, en el mismo mensaje, el mandatario aclaró que Colombia ayudará a todo pueblo que requiera “nuestra colaboración para controlar la entrada de drogas a su país”.

“Ana Arendt, la filósofa que analizó el totalitarismo, señaló en los años 50 que los nazis seguían vivos (…) Hitler está vivo en la política del mundo, Arendt tenía razón”, reflexionó el mandatario.

¿Qué es lo último que ha pasado con la Global Sumud Flotilla?

Este 1 de octubre, la Global Sumud Flotilla firmó que ha detectado más de 20 buques “no identificados” en su radar, a unas tres millas náuticas de la flota, ante lo que avisa de que no se dejarán “intimidar por amenazas”.

“Esto podría indicar un posible bloqueo naval. Pero que quede claro: no nos dejaremos intimidar por amenazas, acoso ni por los esfuerzos para proteger el asedio ilegal de Israel a Gaza”, afirman en un mensaje en su canal de Telegram.

El mensaje llega después de que la Flotilla, que intenta llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, avistara a las embarcaciones cuando se encuentra a unas 80 millas del enclave palestino.

El radar de la embarcación Alma ha detectado entre diez y doce embarcaciones, según confirmó a EFE una portavoz del grupo italiano que compone la Flotilla.

