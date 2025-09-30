Presidente Petro aseguró que “con Israel deja de haber TLC”

El presidente Gustavo Petro, en un nuevo consejo de ministros, confirmó que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel se acaba.

En sus palabras, el jefe de Estado colombiano afirmó: “ con Israel deja de haber TLC ”.

Petro, posteriormente, le dio la orden al ministro de Hacienda, Germán Ávila, de comprar las concesiones de las carboneras que decidan venderlas.

Lo anterior, porque según dijo Petro, “las carboneras que exportan deben plegarse o vender sus concesiones y ministro de Hacienda, las compramos”.

Petro aseguró, así, que “hay más valor en la infraestructura que en el carbón que está enterrado”.

"El precio se desploma, la infraestructura vale más y es más importante para Colombia y La Guajira”, añadió el mandatario de los colombianos.

Las declaraciones del alto mandatario se dan en el marco de su descuerdo con el proceder del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la situación que se vive en la Franja de Gaza.

Cabe recordar, además, que este mismo lunes, Netanyahu y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se reunieron en el país norteamericano y anunciaron un plan de veinte de puntos de Trump, para la paz en Gaza, que prevé un gobierno de transición para el enclave palestino sin presencia de Hamás.

Estas fueron las declaraciones del presidente Gustavo Petro: