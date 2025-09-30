“Si Trump sigue siendo cómplice de un genocidio, como hasta hoy, no merece más sino cárcel”: Petro

Banderas de Estados Unidos y Colombia // Donald Trump // Gustavo Petro // Getty Images

Este lunes, 29 de septiembre, durante un nuevo consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro volvió a realizar críticas a Donald Trump por su posición en la situación que se vive en la Franja de Gaza.

Las declaraciones del jefe de Estado colombiano se dieron en el marco de la visita del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a Estados Unidos.

“Netanyahu es capturable en los Estados Unidos. Si es capturable, ¿por qué no lo capturan? Porque desobedecen los tratados de Derecho Internacional", aseveró el presidente Petro.

En esa línea, el mandatario de los colombianos dijo que “Trump se vuelve cómplice. No hay ninguna ilegitimidad para ningún presidente, ni persona humana en el mundo. No hay ninguna ilegitimidad de decir que sí aplique las consecuencias del Tratado de Roma, ni en territorio de los Estados Unidos ni en ningún otro”.

Y así, Petro subrayó que “si el señor Trump sigue siendo cómplice de un genocidio, cómo hasta el día de hoy lo es, no merece más sino la cárcel y su Ejército no lo debe obedecer”.

“Con Israel deja de haber TLC”: Petro

En el mismo consejo, el presidente Gustavo Petro confirmó que “con Israel deja de haber TLC”.

“Las carboneras que exportan deben plegarse o vender sus concesiones y ministro de Hacienda, las compramos. Hay más valor en la infraestructura que en el carbón que está enterrado. El precio se desploma, la infraestructura vale más y es más importante para Colombia y La Guajira”, añadió Gustavo Petro.

Esto dijo el presidente Gustavo Petro: