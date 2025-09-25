EE.UU. reafirma relación histórica con Colombia: “presidente Petro no es igual al país que lidera”

Banderas de Estados Unidos y Colombia, imagen de referencia - Getty Images / BABAOUI CHOUAAIB

Fuentes oficiales del Departamento de Estado de Estados Unidos respondieron a preguntas de medios colombianos sobre el futuro de las relaciones bilaterales.

“Estados Unidos y Colombia tienen un relación de más de dos siglos, ha sido amistosa. Reconocemos que, en democracia, líderes van a venir, quizás tengamos mejor relación con otros líderes. El presidente Petro no es igual que el país que lidera”, aseguraron.

Además, afirmaron que: “Nuestras preocupaciones no van a tener consecuencias negativas”.

Agregaron que las instituciones con las que han colaborado por años, “no es el tipo de cosas que destruyes de la noche a la mañana”.

“Miramos que cada acción distinga entre Petro y la gente de Colombia. Es muy triste ver el tipo de pronunciamiento de Petro elogiando a Stalin, es un líder democrático elegido. Esperamos mantener esa buena relación”, dijeron las fuentes del Departamento de Estado de Estados Unidos.