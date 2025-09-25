Actualidad

EE.UU. reafirma relación histórica con Colombia: “presidente Petro no es igual al país que lidera”

El Departamento de Estado de Estados Unidos resaltó más de dos siglos de cooperación bilateral. Además, asegura que las preocupaciones sobre líderes no afectarán la relación.

Banderas de Estados Unidos y Colombia, imagen de referencia - Getty Images

Banderas de Estados Unidos y Colombia, imagen de referencia - Getty Images / BABAOUI CHOUAAIB

Fuentes oficiales del Departamento de Estado de Estados Unidos respondieron a preguntas de medios colombianos sobre el futuro de las relaciones bilaterales.

“Estados Unidos y Colombia tienen un relación de más de dos siglos, ha sido amistosa. Reconocemos que, en democracia, líderes van a venir, quizás tengamos mejor relación con otros líderes. El presidente Petro no es igual que el país que lidera”, aseguraron.

Además, afirmaron que: “Nuestras preocupaciones no van a tener consecuencias negativas”.

Agregaron que las instituciones con las que han colaborado por años, “no es el tipo de cosas que destruyes de la noche a la mañana”.

“Miramos que cada acción distinga entre Petro y la gente de Colombia. Es muy triste ver el tipo de pronunciamiento de Petro elogiando a Stalin, es un líder democrático elegido. Esperamos mantener esa buena relación”, dijeron las fuentes del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad