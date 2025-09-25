EE.UU. reafirma relación histórica con Colombia: “presidente Petro no es igual al país que lidera”
El Departamento de Estado de Estados Unidos resaltó más de dos siglos de cooperación bilateral. Además, asegura que las preocupaciones sobre líderes no afectarán la relación.
Fuentes oficiales del Departamento de Estado de Estados Unidos respondieron a preguntas de medios colombianos sobre el futuro de las relaciones bilaterales.
“Estados Unidos y Colombia tienen un relación de más de dos siglos, ha sido amistosa. Reconocemos que, en democracia, líderes van a venir, quizás tengamos mejor relación con otros líderes. El presidente Petro no es igual que el país que lidera”, aseguraron.
Además, afirmaron que: “Nuestras preocupaciones no van a tener consecuencias negativas”.
Agregaron que las instituciones con las que han colaborado por años, “no es el tipo de cosas que destruyes de la noche a la mañana”.
“Miramos que cada acción distinga entre Petro y la gente de Colombia. Es muy triste ver el tipo de pronunciamiento de Petro elogiando a Stalin, es un líder democrático elegido. Esperamos mantener esa buena relación”, dijeron las fuentes del Departamento de Estado de Estados Unidos.