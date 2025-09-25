Declaraciones de Petro en Asamblea ONU no desencadenarán respuesta directa y fuerte de EEUU: experto
Juan Garzón, internacionalista, dijo en W Sin Carreta que el Gobierno de Donald Trump es “impredecible”.
Gustavo Petro | Foto: Presidencia de Colombia
Este martes el presidente Gustavo Petro hizo su intervención en la Asamblea General de la ONU en donde habló sobre varios aspectos, siendo los principales la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas (en donde criticó fuertemente a Donald Trump) y también sobre la creación de un Ejército de salvación en Gaza.
En esa línea, por los micrófonos de W Sin Carreta habló el internacionalista Juan Garzón, quien analizó el discurso del jefe de Estado colombiano.
Garzón inició puntualizando sobre el ejército que propuso el mandatario de los colombianos y dijo que “esa figura no existe. Con la creación de la ONU en 1945 lo que se buscó fue crear un mecanismo multilateral a partir del cual las decisiones de las grandes potencias, especialmente, permitieran garantizar que los horrores de la Primera y Segunda Guerra Mundial no volvieran a tener lugar”.
“Dentro de los mecanismos que se crearon está la posibilidad de reaccionar frente a diferentes situaciones de crisis a través de mecanismos multilaterales. Lo que no existe es el mecanismo que propuso el presidente Petro, que saliera de la Asamblea General y no del Consejo de Seguridad”, dijo.
Y aseveró: “Sería difícil desencadenar la acción internacional de los estados para que pongan fin a los horrores que pasan en Gaza”.
“Este discurso del presidente Petro cargado en contra de Donald Trump podría tener, para algunos, algunas implicaciones en la relación bilateral con Estados Unidos. Podría desencadenar alguna represalia o respuesta del Gobierno Trump, es posible especialmente en este contexto en el que estamos”, dijo el experto.
Sin embargo, subrayó: “Yo me aventuraría a decir que, en principio, estas declaraciones no van a desencadenar una respuesta fuerte y directa por parte del Gobierno de Estados Unidos”.
