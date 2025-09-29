Iván Cepeda descartó unión con Corcho: “Vamos a medirnos en las urnas”

Luego de que el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, hiciera un llamado a la unión de los precandidatos Iván Cepeda y Carolina Corcho, tras haber declinado a su aspiración para la consulta presidencial del Pacto Histórico, Cepeda le respondió desde el Congreso.

Dijo que aunque valora la propuesta de Bolívar, él no contempla, por ahora, una unión con Corcho y se mantendrá en que ambos midan fuerzas en las urnas el próximo 26 de octubre.

“Yo comprendo y me parece loable que Gustavo Bolívar esté en la tónica de la unidad. Pero yo respeto mucho la precandidatura de Carolina y vamos a medirnos en las urnas , es lo que entiendo que ella ha dispuesto y yo también”, dijo el senador.

En todo caso, Bolívar ha advertido que de no concretarse un acuerdo entre ambos, existe la posibilidad de que el progresismo quede “en manos de la corrupción” en el 2026. Esto, en referencia a Daniel Quintero.

“Si ustedes no unen sus campañas, muy probablemente la izquierda, las luchas históricas del progresismo podrían perderse en manos de la politiquería y la corrupción. Por eso los conmino a que busquen un mecanismo democrático justo, que les dé garantías a ambos”, dijo.