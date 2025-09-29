Bolívar pidió unión entre Cepeda y Corcho para derrotar a Daniel Quintero en consulta de octubre

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, hizo un llamado este lunes a los precandidatos Iván Cepeda y Carolina Corcho. Esto, luego de haber declinado a su aspiración para la consulta del frente amplio.

Lea más: A quien gane le cargamos la maleta: Carolina Corcho por consulta de Pacto Histórico y Daniel Quintero

Bolívar les pidió que unifiquen sus campañas de cara a la consulta interna del Pacto Histórico, del 26 de octubre, con el objetivo de enfrentar y derrotar a Daniel Quintero.

Y es que, según Bolívar, de no concretarse un acuerdo entre ambos precandidatos, existe el riesgo de que el progresismo quede “en manos de la corrupción” en el 2026.

Le puede interesar Prefiero perder las elecciones y no la coherencia: Gustavo Bolívar no apoyará a Daniel Quintero

“Si ustedes no unen sus campañas, muy probablemente la izquierda, las luchas históricas del progresismo podrían perderse en manos de la politiquería y la corrupción. Por eso los conmino a que busquen un mecanismo democrático justo, que les dé garantías a ambos”, dijo.

De hecho, propuso que ese mecanismo pueda ser una encuesta, que defina cuál de los dos, Cepeda o Corcho, se enfrentaría a Quintero el 26 de octubre.

Lea también: “No tiene nada que ver con Daniel Quintero”: María José Pizarro sobre apoyo a Iván Cepeda

Ese proceso debería definirse antes del viernes, pues ese día se cumpliría el plazo para modificar las precandidaturas para la consulta: “Puede ser una encuesta o dos encuestas, para que de aquí al viernes, que es el plazo que se vence para modificar las listas, pudieran llegar unidos, a enfrentar a Daniel Quintero”, agregó.

Esto dijo Gustavo Bolívar: