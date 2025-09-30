Ninco Daza, Amaranta Hank y otros que quieren llegar al Congreso en la lista del Pacto Histórico

El Pacto Histórico inscribió a sus precandidatos presidenciales para su consulta del 26 de octubre, pero también a sus aspirantes al Senado y Cámara de Representantes, quienes competirán para integrar las listas oficiales de ese movimiento y definir qué puesto les corresponderá para las elecciones legislativas del 8 de marzo del 2026.

Desde el Pacto se tiene previsto que las listas sean cerradas y paritarias, por lo que de esos precandidatos inscritos saldrán los 100 nombres, de mujeres y hombres, en igual proporción, que participarán en las elecciones para el Senado, y los candidatos para las curules a proveer por cada uno de los departamentos para la Cámara.

Se sabe que en Bogotá se inscribieron 58 precandidatos para disputarse los 18 puestos de la lista cerrada del Pacto. Y en el caso del Senado se inscribieron 145 aspirantes. Hay varios nombres que llaman la atención, mientras que otros que buscan mantener su curul o hacer el salto de la Cámara al Senado.

Entre los que buscan hacer el salto están los actuales representantes: Andrés Cancimance, Eduard Sarmiento, David Racero, Alirio Uribe -quien asumiría la curul de Iván Cepeda-, Agmeth Escaf, Támara Argote, Dorina Hernandez, Mary Anne Perdomo y Alejandro Ocampo.

Mientras tanto, entre los que buscan mantener su puesto en el Senado están María José Pizarro, Esmeralda Hernández, Isabel Zuleta y otros. Por su parte, en la Cámara por Bogotá quieren repetir Heráclito Landinez, María del Mar Pizarro, Gabriel Becerra y María Fernanda Carrascal.

Ahora, para el Senado llaman la atención los siguientes nombres: el exalcalde de Cartagena, Wiliam Dau Chamat; el exsuperintendente de Servicio Familiar, Luis Guillermo Pérez, señalado de presuntamente modificar la lista de elegibles para altos cargos de las cajas de compensación; el exdirector de Colombia Compra Eficiente, Stalin Ballesteros; el polémico exembajador de Colombia en México, Álvaro Moisés Ninco Daza; la exconsejera de la Mujer, Clemencia Carabalí.

También se inscribieron para esta corporación:

Alexander Chala Saenz, activista digital, más conocido como “Sargento Chala”;

Pedro Luis Saade Vergel, hermano del exjefe de Despacho, Alfredo Saade;

Carmen Patricia Caicedo Omar, hermana del exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo;

John Jairo Claro Arévalo, recordado por protagonizar el altercado de la cachetada con Rodolfo Hernández;

Deyci Alejandra Omaña, la exactriz de contenido para adultos, conocida públicamente como “Amaranta Hank”.

Para ocupar la Cámara están los influenciadores y activistas Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como “Lalis Smile”, y Daniel Mauricio Monroy.