Autoridades verifican plan de movilidad para la llegada de los vagones del metro a Bogotá

La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, confirmó que más de 50 funcionarios de la entidad adelantan los trabajos pertinentes para recibir los vagones del metro en Bogotá y que así lleguen en las mejores condiciones al patio taller ubicado en la localidad de Bosa.

“Nos encontramos en pruebas piloto que nos permitirán medir la operación en condiciones reales y acompañar el recorrido que tendrán los 180 vagones desde la entrada a Bogotá hasta el patio taller”, dijo Díaz.

Así las cosas, los vagones entrarán por la calle 13, tomarán la Avenida Ciudad de Cali y la Avenida Boyacá.

“Por el corredor de la calle 13 llegarán los 180 vagones de la primera línea del metro. Revisamos tres aspectos: se debe controlar el flujo de la Avenida Ciudad de Cali hacia el sur y desviaremos el tráfico hacia el oriente por la oreja del puente para tomar la Avenida Boyacá hacia el sur. Verificaremos el gálibo del puente peatonal de la calle 13 y evaluaremos los rangos de giro de la conectante de la calle 13 y la Avenida Ciudad de Cali”, informó Díaz.

Una vez lleguen los vagones al patio taller serán ubicados en unas plataformas de descargue, para luego hacer un proceso de adaptación e iniciar las pruebas pertinentes.

🚇 Nos estamos preparando para recibir los primeros vagones de la Línea 1 del Metro. Desde Movilidad verificamos el terreno y gestionamos el tránsito para que este histórico recorrido sea seguro desde su ingreso a Bogotá, hasta el Patio Taller. 🛣️



𝑼𝒏 𝒑𝒂𝒔𝒐 𝒇𝒊𝒓𝒎𝒆… pic.twitter.com/14w0zK3BOc — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) September 8, 2025

