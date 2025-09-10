Autoridades verifican plan de movilidad para la llegada de los vagones del metro a Bogotá
Se espera que este jueves (11 de septiembre) lleguen a la capital los primeros vagones del metro.
La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, confirmó que más de 50 funcionarios de la entidad adelantan los trabajos pertinentes para recibir los vagones del metro en Bogotá y que así lleguen en las mejores condiciones al patio taller ubicado en la localidad de Bosa.
“Nos encontramos en pruebas piloto que nos permitirán medir la operación en condiciones reales y acompañar el recorrido que tendrán los 180 vagones desde la entrada a Bogotá hasta el patio taller”, dijo Díaz.
Le puede interesar
Así las cosas, los vagones entrarán por la calle 13, tomarán la Avenida Ciudad de Cali y la Avenida Boyacá.
“Por el corredor de la calle 13 llegarán los 180 vagones de la primera línea del metro. Revisamos tres aspectos: se debe controlar el flujo de la Avenida Ciudad de Cali hacia el sur y desviaremos el tráfico hacia el oriente por la oreja del puente para tomar la Avenida Boyacá hacia el sur. Verificaremos el gálibo del puente peatonal de la calle 13 y evaluaremos los rangos de giro de la conectante de la calle 13 y la Avenida Ciudad de Cali”, informó Díaz.
Una vez lleguen los vagones al patio taller serán ubicados en unas plataformas de descargue, para luego hacer un proceso de adaptación e iniciar las pruebas pertinentes.
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles