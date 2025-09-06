Vagones del metro de Bogotá continúan su recorrido por las carreteras de Colombia

Continúa el recorrido de los vagones del metro de Bogotá por las carreteras de Colombia después de que llegaran a Cartagena en Días pasados.

En su recorrido, contó con un fuerte dispositivo de seguridad realizado en coordinación con la Brigada Liviana de Caballería del Ejército Nacional y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Tras su paso por la ciudad de Barranquilla, la caravana que carga los vagones llegó hasta el departamento del Magdalena. La primera parada fue en el corregimiento de Palermo, municipio de Sitionuevo, donde quedaron guardados en un parqueadero toda la noche.

Este sábado 6 de septiembre, desde muy temprano, la caravana continuó su recorrido hasta llegar a la capital de la República en un operativo acompañado por las autoridades y personal logístico. Los vagones siguieron su recorrido en la vía Ciénaga – Barranquilla, por lo que se reporta paso lento.

Según información de la Policía de Cartagena, se tienen previstos seis días de recorrido con una velocidad máxima de 30 km/h y una supervisión del estado de los conductores, así como de los vehículos, porque son de carga extradimensional.

