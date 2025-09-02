Video: Así fue la llegada del primer tren del metro de Bogotá a Cartagena

Este 2 de septiembre, desde el puerto de la ciudad de Cartagena, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio una rueda de prensa para recibir los primeros vagones del metro de Bogotá que llegaron anoche desde China.

Junto con Leonidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá, los funcionarios mostraron los vagones afuera del contenedor en el que fueron transportados en barco.

En una rueda de prensa ofrecida a mediodía, el alcalde Galán confirmó que llegarán 30 trenes en total y el segundo de ellos ya salió de China el pasado 30 de agosto, por lo que estará en la capital de Bolívar en menos de un mes.

Además, Galán reveló que en el mes de agosto se registró el avance más significativo del proyecto hasta la fecha, pues fue de 2%. Para finales de 2025, se estima que el metro alcance el 70%.

Después de la rueda de prensa, los vagones comenzaron su recorrido por el país para llegar al patio taller de Bosa.

El tren tendrá una longitud de 134,25 metros, 2,12 metros de altura interior y 2,90 metros de ancho, y contará con una capacidad de 1.800 pasajeros. En este momento, las líneas del metro ya son visibles en la mayor parte de su recorrido y, según los cálculos de la Alcaldía, se espera que todo el sistema esté en funcionamiento en 2028.

El recorrido de los vagones del metro de Bogotá

Los trenes del metro de Bogotá salieron de la fábrica de Changchunen, China, el pasado 25 de julio, donde ya se habían realizado pruebas técnicas desde abril pasado.

Posteriormente, los trenes zarparon hacia Colombia desde el puerto Qingdao el pasado 3 de agosto.

