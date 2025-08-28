Serán deshabilitados los puentes de las intersecciones en la localidad de Puente Aranda en Bogotá
Desde el próximo sábado 30 de agosto se cerrará el tránsito por los puentes que conectan las avenidas calle 13, Sexta, carrera 50 y Las Américas en Puente Aranda.
El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de Bogotá informó que, para avanzar en las obras del Tramo 1 del megaproyecto de La Nueva 13, se realizarán nuevos cierres viales a partir de este sábado 30 de agosto, a las 10:00 de la noche.
- Lea aquí: IDU adelanta procesos sancionatorios a contratista por retrasos en tramo del metro de Bogotá
Por este motivo, serán inhabilitados los puentes de la intersección donde se encuentran las avenidas calle 13, Sexta, carrera 50 y Las Américas.
Orlando Molano, director del IDU, informó que estos cierres son necesarios para continuar con las obras del tramo 1 de La Nueva 13, “un megaproyecto de 11,62 kilómetros que conectará a Bogotá desde esta intersección de Puente Aranda hasta el río Bogotá”.
Lea también:
Este Tramo 1, que ya está en fase de obra, contempla un intercambiador de tres niveles: “El primero, con una glorieta para tráfico mixto de tres carriles; el segundo, con la glorieta elevada de dos carriles exclusivos para buses TransMilenio; y el tercero, elevado, con dos puentes para tráfico mixto, cada uno con tres carriles, que conectarán el oriente y el occidente en la avenida de Las Américas”, dijo Molano.
Entre tanto, los buses de TransMilenio no tendrán afectación en su operación y contarán con carriles exclusivos.
En cuanto a las rutas de TransMiZonal, estas también continuarán prestando su servicio por este sector de la ciudad en los paraderos y desvíos asignados para su tránsito.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles