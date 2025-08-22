Tome nota: Estas son las estaciones de TransMilenio que cerrarán en septiembre, octubre y diciembre

Los trabajos de reestrucutración de la primera línea de metro de Bogotá incluyen adecuar la arquitectura de varios componentes de TransMilenio, estos trabajos, que buscan integrar ambos sistemas, implican cierres temporales de estaciones, así como apertura de estaciones transitorias y la eliminación definitiva de paradas actuales para darle un espacio a nuevas zonas más amplias y modernas.

En el tramo ya comprendido entre la Calle 26 y la Calle 57 los cambios ya son más que evidentes, la estación Calle 26, que cerró en mayo de 2024, no tendrá estación temporal, pero reabrirá con la estación definitiva en octubre de 2025 con 2 vagones para la parada de buses.

Más arriba en la Caracas, fue cerrada y removida la estación Calle 34, la cual abrió una estación temporal con el mismo nombre un par de cuadras más abajo y estará en operación hasta octubre de 2025, sin embargo, no contará con estación definitiva y será reemplazada por la estación Calle 39.

Sobre la estación Avenida 39, que dejó de funcionar el pasado 26 de julio, tiene prevista la apertura de estación temporal en el próximo mes de noviembre y estará en operación hasta marzo de 2026, que será cuando la estación definitiva tome su lugar, contando con 3 vagones de parada.

Subiendo de nuevo por el mismo sector tenemos a la estación Calle 45, que estará en operación hasta octubre de 2025, no obstante, no contará con una estación temporal, por lo que permanecerá cerrada hasta la apertura de la estación definitiva en abril de 2027.

La Estación Marly permanece cerrada desde mayo de 2024, pero los planes se dirigen a una apertura de estación temporal en los próximos meses y que duraría hasta el próximo mes de mayo, dónde cerrará y se hará la apertura de su respectiva estación definitiva en Junio.

Por parte de la estación Calle 57, que ya fue desmontada y que ya tiene su estación temporal en funcionamiento, será eliminada y sustituida por la nueva estacion Calle 53 en Mayo de 2026, inmediatamente después del cierre de la estación temporal.

El panorama será similar para las estaciones entre Calle 63 y Calle 76. La estación Calle 63 cerró en agosto 2024, y no tiene prevista una estación temporal, por lo que sus usuarios frecuentes deberán esperar hasta mayo de 2026, fecha en la que se inaugurará la estación definitiva homonima.

La estación Flores está programada para desmontarse en septiembre de 2025, inmediatamente después entrará en operación la estación temporal, la cual estará en marcha hasta mayo de 2026, llegada la fecha será cerrada y en febrero de 2027 volverá a abrir como una estación definitiva.

Calle 72, que cerró en julio de 2024, será entregada como estación definitiva en junio de 2026, cabe destacar que tendrá integración directa con la estación 16 de la primera línea del Metro de Bogotá.

Por último, la estación Calle 76 cerrará en el mes de diciembre en 2025, contará con su estación temporal en enero de 2026 la cual estará en funciones hasta junio de 2026, época en la que la construcción de la estación definitiva le dará paso a su inauguración en marzo de 2027.

La empresa Metro de Bogotá y Transmilenio advierten que estas fechas pueden llegar a variar según el avance del proyecto, que busca no crear el paso para el metro elevado sin limitar la funcionalidad de TransMilenio. Los usuarios habituales de la troncal Caracas deben preparar y planificar sus viajes con anticipación y buscar rutas alternas durante los cierres de las estaciones de TransMilenio.

