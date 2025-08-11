Nueva resolución del MinTransporte no afectará obras de primera línea del metro de Bogotá

El Ministerio de Transporte emitió una nueva resolución que establece criterios para estructurar proyectos de infraestructura como el metro de Bogotá para que, desde la etapa de prefactibilidad, factibilidad, estudios y diseños, no se afecte a los ciudadanos con las obras.

De acuerdo con la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, cada proyecto deberá tener los beneficios sociales en pro de la ciudadanía junto con los análisis técnicos y financieros.

Lea también: Primer tren del Metro de Bogotá zarpa desde China con rumbo a Colombia

La jefe de la cartera de Transporte también aseguró que esta resolución no afectará los trazados de procesos de construcción como la primera línea del metro de Bogotá y señaló que “el propósito es que las obras no se conviertan en estructuras impuestas a la ciudadanía”.

El Ministerio de Transporte también advirtió que en este momento hay 18 puntos de la ciudad afectados por las obras de la primera línea del metro, las cuales requieren intervenciones urbanas ante el impacto negativo que ha generado la construcción. Por eso, desde el rol de la ministra en la junta directiva del metro, se buscarán soluciones a estas problemáticas

Escuche W radio en vivo aquí: