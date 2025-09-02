Llegó a Cartagena el primer tren del metro de Bogotá desde China

Los seis vagones del primer tren del metro de Bogotá llegaron a la Sociedad Portuaria de Cartagena en la madrugada de este martes 2 de septiembre tras un recorrido que inició el pasado 3 de agosto desde el puerto de Qingdao en China.

De acuerdo con lo que se ha conocido, la operación para el desembarco tiene una duración de 17 horas en total, para luego iniciar el proceso de traslado a la capital del país.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, llegará a la capital de Bolívar y hacia las 2:00 de la tarde hará el recibimiento y presentación oficial del tren.

Los seis vagones serán trasladados desde el puerto hasta el patio taller en el sur de Bogotá, donde comenzarán las evaluaciones técnicas y de seguridad previas a su puesta en operación.

El primer tren de la línea uno del metro fue fabricado en la ciudad de Changchun, donde se encuentra la planta de CRRC Corporation Limited, una de las más grandes del mundo en trenes. Su construcción se realizó en 10 meses, e incluyó armado, pintura, acabados y ensamble de equipos.

