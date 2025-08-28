Refinería de Cartagena realizó carga récord de combustible a un buque comercial

Una cifra récord registró la refinería de Cartagena en la última semana al despachar en un buque comercial cerca de medio millón de barriles de diésel y nafta, además de ser el primer cargamento en un barco comercial desde su terminal marítimo.

“Con este despacho de medio millón de nuestros productos, la refinería de Cartagena completa un hito histórico desde el frente de logística y transporte, que ratifica nuestro compromiso por la seguridad energética de nuestro país. Pasar de 300 a 500 mil barriles es el resultado de un esfuerzo del Grupo Ecopetrol y sus filiales para seguir consolidando nuestro negocio”, indicó Ernesto Gómez, gerente general de la refinería de Cartagena.

La entrega se realizó a la embarcación Hafnia Guanzhou, la cual fue aprovisionada con 195 mil barriles de nafta y 300 mil barriles de diésel para camiones y carros particulares.

De acuerdo con la compañía, la embarcación tiene como destino final el puerto de Pozos Colorados, operado por Cenit en las costas de Santa Marta, donde se realizará en los próximos días su descarga para continuar con la ruta de distribución.