Ya van rumbo a Bogotá los vagones del primer tren del metro de Bogotá

Custodiados por la Policía, la Armada y el ejército, salieron desde el puerto de Cartagena hacia la capital del país los seis vagones que conforman el primer tren del metro de Bogotá.

De acuerdo con el general de la Policía de Cartagena, Gelver Peña, la caravana pasará por Atlántico, Magdalena, Cesar, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca para finalmente llegar al patio-taller de Metro.

Se tienen previstos seis días de recorrido con una velocidad máxima de 30 km/h y “una supervisión del estado de los conductores, así como de los vehículos, porque son de carga extradimensional; cada tractocamión mide aproximadamente 35 metros, por eso el acompañamiento permanente de la Policía Nacional y un dispositivo en cada uno de los departamentos”, señaló el general de la Policía de Cartagena.

El primer tren del metro llegó a Colombia el pasado 2 de septiembre, luego de 30 días, viajando en altamar en el buque Everglade de bandera francesa.