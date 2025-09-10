Actualidad

Enfrentamientos en Bogotá luego del partido Colombia vs. Venezuela

Las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes para dar con los responsables.

Enfrentamientos en Bogotá luego del partido Colombia vs. Venezuela. Foto: pantallazos tomados del perfil de X @ColombiaOscura_

Luego del partido camino al Mundial entre Colombia y Venezuela, que terminó 6-3 a favor de los cafeteros, en el centro de Bogotá se presentaron riñas entre varias personas que veían el juego en pantalla gigante en el sector conocido como City U.

Al presentarse los hechos, las autoridades fueron alertadas y llegaron hasta el punto para actuar y realizar las labores necesarias y también para adelantar las investigaciones correspondientes.

Se nos presenta un hecho de intolerancia, lo cual genera una riña múltiple entre estas dos hinchadas. En ese momento dan aviso a nuestras zonas de atención y de inmediato llegamos e intervenimos, y separamos las dos partes. En este momento podemos dar un parte de tranquilidad”, dijo el coronel Sergio Bayona, comandante Operativo de seguridad ciudadana número 4.

Y agregó: “nuestra policía judicial y la Policía Metropolitana de Bogotá está desplegando sus capacidades con nuestros vecinos, recogiendo videos, para ver si logramos la ubicación de las personas, al parecer extranjeras, que generaron este hecho”.

