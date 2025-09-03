Cundinamarca tiene nuevo comandante de la Policía

En una ceremonia oficial, el coronel Mauricio Herrera Luengas tomó posesión como nuevo comandante de la Policía de Cundinamarca, reemplazando al general Andrés Fernando Serna, quien asume ahora el Plan Democracia.

Herrera, quien tiene una trayectoria de 25 años en la Policía, ha ocupado cargos en la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Carabineros y Protección Ambiental, y ha servido en Bogotá y departamentos como La Guajira, Caldas, Cauca y Antioquia.

“La seguridad es sinónimo de inversión, la inversión es sinónimo de oportunidades y las oportunidades son sinónimo de menos pobreza. Eso es lo que ha ocurrido en Cundinamarca durante los últimos años. El futuro de esta senda de crecimiento depende de que mantengamos el factor de seguridad. No podemos bajar la guardia”, dijo Rey.

Finalmente, el gobernador expresó su solidaridad con los miembros de la institución que han perdido la vida en cumplimiento del deber y agradeció la entrega de miles de hombres y mujeres de la Policía.