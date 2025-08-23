No hay evidencia de presencia de disidencias en Cundinamarca: gobernador tras captura de ‘Mono Luis’

Por medio de su cuenta de X, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey aseguró que, tras la captura de Luis Hernando Vera Fernández, alias ‘Mono Luis’, hermano de alias ‘Iván Mordisco’, principal cabecilla de las disidencias de las Farc en El Peñón; no hay presencia de las disidencias en el departamento.

“Es fundamental precisar que, según los mismos reportes de inteligencia y las investigaciones que dieron lugar a su captura, a la fecha NO existe evidencia que relacione la presencia de alias ‘Mono Luis’ en Cundinamarca con operaciones o actividades de disidencias en nuestro departamento”, dijo Rey.

En ese mismo sentido, el mandatario departamental confirmó que pidió que se reforzara la seguridad en Cundinamarca.

“Le he pedido al comandante de la @PoliciaCmarca y de la Sijín, así como al comandante de la Décima Tercera Brigada (@Ejercito_Div5) del @COL_EJERCITO que redoblen esfuerzos por garantizar que este territorio se mantenga libre de presencia de GAOs (Grupos Armados Organizados) como ha sido durante las últimas tres décadas”, aseveró.