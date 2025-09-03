Dos policías muertos en ataque sicarial en Saravena, Arauca

Uniformado de la Policía Nacional de Colombia (Foto vía GettyImages) / Long Visual Press

Se reportaron dos policías muertos y uno herido en medio de un acto de sicariato en pleno centro de Saravena, Arauca.

La Policía Nacional informó que el ataque en Saravena, Arauca fue contra miembros de la SIJIN, dos de ellos resultaron muertos. Los policías fueron identificados como el intendente Jaime Moreno Cuasialpud y el patrullero Juan David Pérez Bechara.

“Rechazamos rotundamente estos actos de cobardía por parte de grupos que no solo afectan a una institución, sino también la tranquilidad de toda la comunidad”, afirmó el coronel Carlos Angarita Antolínez, comandante Policía Arauca.

En medio de este atentado resultaron heridos otros dos uniformados que reciben atención médica.