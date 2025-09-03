Fue capturado en el sur del Cesar alias ‘Pirata’, presunto cabecilla del Clan del Golfo

El Gaula Militar Magdalena Medio y la Policía Nacional capturaron a dos presuntos integrantes del grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo, conocidos como alias ‘Maryoli’ y alias ‘Pirata’, este último sería el presunto cabecilla de la subestructura Ferney Antonio López Polo.

Los hechos se registraron en desarrollo de una diligencia de allanamiento en el barrio Villa Sol del municipio de Aguachica, Cesar.

Alias ‘Pirata’, de 26 años de edad y quien llevaba 4 años en la organización, sería uno de los principales responsables de ordenar homicidios selectivos y coordinar actos de constreñimiento contra comerciantes para cobros extorsivos en esa región y también es presuntamente señalado de llevar a cabo actividades delictivas en los municipios de Aguachica, Pelaya, Pailitas, Gamarra, San Alberto y San Martin en Cesar.

Durante la operación se incautaron dos armas de fuego, munición de diferentes calibres y 10 teléfonos celulares, elementos que serían utilizados para el planeamiento de acciones criminales.