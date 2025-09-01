Incautado material de guerra perteneciente al Clan del Golfo en la Zona Bananera, Magdalena

Magdalena

En la Zona Bananera Tropas del Gaula Militar junto con personal de la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) de la Policía de Colombia, lograron la incautación de elementos pertenecientes a la subestructura David Meza Peña del Clan del Golfo.

Según la información de las autoridades el operativo se llevó a cabo en cumplimiento del Pla Ayacucho, donde se realizaron tres diligencias de allanamiento donde se incautaron los siguientes elementos:

174 cartuchos de diferentes calibres.

6 teléfonos celulares.

4 libros contables y varias planillas con información de interés para la inteligencia militar y policial.

5 radios de comunicación con sus respectivas baterías.

2 motocicletas.

2 chalecos.

1 módem.

1 cargador.

1 computador portátil.