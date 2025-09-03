Cabecilla de Cordillera en Pereira, alias ‘La Negra’, fue trasladada a cárcel de máxima seguridad

A una cárcel de máxima seguridad fue trasladada Yurleyda Patricia Hurtado Mosquera, alias ‘La Negra’, señalada de ser presunta cabecilla del brazo armado de la banda delincuencial Cordillera en la comuna Villasantana.

Esto, como estrategia de la Policía, toda vez que por su poder aún continuaba instrumentalizando a menores de edad en la zona de influencia.

Además, según el coronel Oscar Ochoa, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Pereira, esta mujer se encontraba en una estación de Policía y debieron colocarle seguridad personalizada las 24 horas del día.

“Una reconocida cabecilla de un grupo delincuencial en el Remanso y toda la comuna de Villasantana que venía siendo líderes de actividades asociadas al secuestro extorsivo, presión a menores de edad, también temas con tierreros y la apropiación de unos terrenos baldío logramos con el INPEC trasladarla fuera de la ciudad.”

Según el comandante encargado se tenía información de que alias ‘La Negra’ aún instrumentalizaba a menores de edad y ejercía presión a los habitantes de esta comuna estando capturada.

“logramos capturarla, logramos imponerle una medida intramural en centro carcelario y ha estado aquí en la estación de Policía de Cuba. Nos tocó tenerle custodio fijo de policía para evitar que esta persona terminara manipulando y afectando a la comunidad.”

Esta estrategia se está implementando en la ciudad con la finalidad de que integrantes de organizaciones criminales no sigan delinquiendo desde las cárceles.

El coronel manifestó que ya se han trasladado a diferentes cárceles del país a 316 personas durante todo el año, entre ellas, cabecillas de la Cordillera y de Los Rebeldes como alias ‘Doble Cero’, ‘El Zarco’, varios extraditables, entre otros.

La Policía va a continuar con esta estrategia con el fin de seguir separando a estos delincuentes de las organizaciones en las que delinquen, ahora buscan el trasladado del último cabecilla capturado alias ‘Wilmar’, señalado como cabecilla operativo al servicio de alias ‘Martín’, responsable de coordinar negocios criminales en la región