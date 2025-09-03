Actualidad

“Me dijeron que no confiara en la Policía”: madre de Harold Aroca

Diana Carolina García, madre de Harold Aroca García, habló con Crimen y Castigo, el pódcast de W Radio.

Foto: W Radio.

García contó cómo vivió la desaparición y asesinato de su hijo de 16 años en el barrio Los Laches, en Bogotá.

Lea también: El desgarrador relato de familia de Natalia Santo Domingo, mujer trans asesinada en Cajicá

Denunció que la Policía está “amangualda” con las bandas criminales de la zona.

También, que no la dejaron ingresar al bosque para buscar a su hijo, pero igual lo hizo y ahí halló el cuerpo de Harold.

