Actualidad

Policía encontró celulares en la estación de Carabineros, donde hay reclusos de alto nivel

Tras varias alertas sobre supuestas llamadas no permitidas, se realizó un operativo sorpresa.

Policía encontró celulares en la estación de Carabineros, donde hay reclusos de alto nivel. Foto: suministrada.

Policía encontró celulares en la estación de Carabineros, donde hay reclusos de alto nivel. Foto: suministrada.

El Policía de Bogotá adelantó un operativo de registro y control en la mañana de este miércoles, 3 de septiembre, en las instalaciones de la Estación de Carabineros de la Policía en Bogotá. En la diligencia fueron incautados dos celulares y un cargador.

Lea también: Corte Constitucional ordena al ICBF garantizar medidas para proteger a adultos mayores de 25 años

Ante las alertas sobre supuestas llamadas restringidas a los privados de la libertad que permanecen en la guarnición militar, se ordenó la inspección.

Le puede interesar

La Estación de Carabineros se encuentra ubicada en inmediaciones del Parque Nacional.

Entre tanto, se conoció que se abrió una indagación para determinar en qué circunstancias de modo, tiempo y lugar ingresaron de manera irregular los celulares y también a quiénes pertenecían.

¿Quiénes están recluidos allí?

Cabe recordar que la influencer Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, y la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, procesada por el escándalo de corrupción de la UNGRD, se encuentran privadas de la libertad en la guarnición militar.

Uno de los celulares incautados pertenecería ‘Epa Colombia’.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad