Policía encontró celulares en la estación de Carabineros, donde hay reclusos de alto nivel. Foto: suministrada.

El Policía de Bogotá adelantó un operativo de registro y control en la mañana de este miércoles, 3 de septiembre, en las instalaciones de la Estación de Carabineros de la Policía en Bogotá. En la diligencia fueron incautados dos celulares y un cargador.

Ante las alertas sobre supuestas llamadas restringidas a los privados de la libertad que permanecen en la guarnición militar, se ordenó la inspección.

La Estación de Carabineros se encuentra ubicada en inmediaciones del Parque Nacional.

Entre tanto, se conoció que se abrió una indagación para determinar en qué circunstancias de modo, tiempo y lugar ingresaron de manera irregular los celulares y también a quiénes pertenecían.

¿Quiénes están recluidos allí?

Cabe recordar que la influencer Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, y la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, procesada por el escándalo de corrupción de la UNGRD, se encuentran privadas de la libertad en la guarnición militar.