Operativo contra armas traumáticas en Bogotá: incautaron más de 80 en San Andresito

En Bogotá, en medio de operativos realizados en la localidad de Puente Aranda en el reconocido sector de San Andresito de la 38, uniformados la División de Control Operativo Bogotá realizaron verificaciones en las que constataron el incumplimiento de la normatividad vigente en materia aduanera.

Según determinaron las autoridades, en este lugar se comercializaban elementos provenientes del exterior que no cumplen con las reglas colombianas.

En consecuencia, se logró la aprehensión de 86 armas traumáticas, de fogueo y airsoft, así como 2.026 unidades de munición y 2 bombas de aire avaluadas en más de 154 millones de pesos, las cuales estaban siendo comercializadas de manera ilegal.

“Estos elementos eran ofrecidos al público sin el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de importación y comercialización. Además, pueden ser modificados para convertirlos en armas letales”, dijo el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Según las autoridades, delincuentes en Bogotá han cometido más de 300 delitos haciendo uso de este tipo de armas, principalmente el robo a vehículos y a personas.

Cabe recordar que las autoridades exigen permiso municipal o tarjeta de registro para la tenencia de réplicas, especialmente si son tipo pistola o tienen apariencia similar a un arma real.

Escuche W Radio en vivo: