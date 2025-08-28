Regiones

Policía capturó en Santa Marta a un hombre que presentaba circular azul de Interpol

El hombre era requerido por el delito de acto sexual violento agravado en concurso homogéneo.

Policía Nacional captura en Santa Marta a un ciudadano que presentaba Circular Azul de Interpol/ Mesan

Policía Nacional captura en Santa Marta a un ciudadano que presentaba Circular Azul de Interpol/ Mesan

Santa Marta

La Policía Nacional materializó la captura en contra de un ciudadano solicitado a nivel internacional mediante Circular Azul de Interpol.

El procedimiento se llevó a cabo durante el desarrollo de actividades de registro y control, donde se evidenció que registraba un requerimiento judicial vigente en su contra. Con apoyo de la Policía Judicial e Interpol, se confirmó la orden de captura por el delito de acto sexual violento agravado en concurso homogéneo.

La persona detenida fue dejada a disposición de la autoridad competente donde un juez de control de garantías definirá su situación judicial.

