Policía capturó en Santa Marta a un hombre que presentaba circular azul de Interpol
El hombre era requerido por el delito de acto sexual violento agravado en concurso homogéneo.
Santa Marta
La Policía Nacional materializó la captura en contra de un ciudadano solicitado a nivel internacional mediante Circular Azul de Interpol.
El procedimiento se llevó a cabo durante el desarrollo de actividades de registro y control, donde se evidenció que registraba un requerimiento judicial vigente en su contra. Con apoyo de la Policía Judicial e Interpol, se confirmó la orden de captura por el delito de acto sexual violento agravado en concurso homogéneo.
La persona detenida fue dejada a disposición de la autoridad competente donde un juez de control de garantías definirá su situación judicial.