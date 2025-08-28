ANT y pueblos indígenas de la Sierra Nevada acuerdan Mesa Regional

Santa Marta

El director de la Agencia Nacional de Tierras —ANT—, Juan Felipe Harman Ortiz con su equipo directivo y técnico, llegaron hasta la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se llevó a cabo un encuentro con las autoridades de los pueblos Kogui, Wiwa y Arhuaco, con el fin de fortalecer el diálogo intercultural y avanzar en acuerdos que aseguren la protección territorial de la Línea Negra y la pervivencia de estas comunidades.

Durante la reunión se firmó un acuerdo de voluntades que permitirá poner en funcionamiento una Mesa Técnica Regional, encargada de trazar el plan de acción para la compra de predios, el saneamiento y la ampliación de resguardos en la Sierra Nevada.

Durante la firma del acuerdo, el director de la ANT, Juan Felipe Harman, destacó: “Hoy damos un paso fundamental en la unidad de los pueblos. La instalación de la Mesa hace parte de la estrategia de la Agencia Nacional de Tierras para descentralizar sus funciones y acercar la toma de decisiones a los territorios.