PGN rechaza actos de violencia contra indígenas y campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta
Para la Delegada para el Seguimiento del Acuerdo de Paz estos acontecimientos hacen parte de las vulneraciones a los derechos humanos.
Un habitante del corregimiento Palmor, en el municipio de Ciénaga, Magdalena, fue asesinado al parecer por integrantes del denominado grupo de Autodefensas Conquistadores de la Sierra con presencia en el territorio; ante este hecho, la Procuraduría General de la Nación rechazó el hecho.
Según el ente de control, este tipo de acciones ponen en riesgo la vida, integridad y movilidad de las cerca de 8.000 personas que allí habitan. Por lo que hizo un llamado a las entidades del Estado para que adopten medidas inmediatas y desde el territorio para proteger a estas comunidades, se reconozca el rol de autoridades tradicionales y liderazgos campesinos en la búsqueda de soluciones, y se garantice la atención integral a las familias afectadas.
Es de recordar que, en esta zona, tropas del Batallón de Alta Montaña N°6 del Ejército Nacional confirmaron la captura de siete integrantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra y la recuperación de dos menores de edad, explotados por esta estructura criminal en esta zona.