Ejército capturó a siete integrantes de ‘Los Pachencas’ y recuperó a dos menores de edad

Santa Marta

Tropas del Batallón de Alta Montaña N°6 del Ejército Nacional confirmaron la captura de siete integrantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra y la recuperación de dos menores de edad, explotados por esta estructura criminal. La acción militar se llevó a cabo en la vereda Cherúa, zona rural de Ciénaga, Magdalena.

Durante la operación fue incautado abundante munición de diferentes calibres, explosivos improvisados, una granada hechiza, material de intendencia, equipos de comunicación, y brazaletes alusivos al grupo terrorista.

Asimismo, los criminales lanzaron un ataque con drones contra la tropa, resultando levemente herido un soldado profesional por esquirlas, quien fue atendido de manera oportuna y se encuentra fuera de peligro.

Los capturados y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes para su respectivo proceso de judicialización.